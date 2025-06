Genussland Steiermark zeigte am Ring seine PS

Großes Klassentreffen der steirischen Gastronomie-Spitze am Mittwoch in Spielberg. Am Red Bull Ring dröhnten diesmal nicht die Motoren der Rennboliden, sondern um die weiß-grüne Genuss-Hochburg. „Kein anderes Bundesland wird so stark mit Kulinarik und Genuss in Verbindung gebracht wie die Steiermark. Das ist ein ungeheurer Schatz“, hielt auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) am mondänen Veranstaltungsgelände direkt an der Rennstrecke fest. „Die Basis dafür sind die hervorragende Qualität und Vielfalt der regionalen Lebensmittel, die von den Gastronomen mit viel Können in köstliche Speisen verwandelt werden“, fuhr der Landeschef fort.