Rasender Drogenlenker flüchtete vor der Polizei

Eine Fahrt mit weitreichenden Folgen: So kann man wohl den sonntäglichen Ausflug eines St. Pöltners (33) in den Bezirk Lilienfeld kurz zusammenfassen. Der junge Mann war bei Traisen zunächst mit dem Auto viel zu schnell an der Polizei vorbeigefahren, die gerade Geschwindigkeitsmessungen an der B 20 durchgeführt hatte. Das Anhaltezeichen eines Beamten nahm der 33-Jährige wohl noch wahr, nach einem kurzen Bremsvorgang entschied er sich aber, lieber weiter Vollgas zu geben.