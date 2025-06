Frauen sind stärker betroffen von Arbeitslosigkeit

Gesundheits- und Sozialwesen an erster Stelle

Die Arbeitslosigkeit ist dabei mit wenigen Ausnahmen in fast allen Branchen höher als im Vorjahr. Besonders deutlich stieg sie etwa im Handel mit einem Plus von 12,4 Prozent an. Doch auch in der Beherbergung und Gastronomie wurde ein Plus von fünf Prozent verzeichnet.