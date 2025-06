Stinatz-Krimis: Thomas Stipsits ermittelt wieder

Wissen, was zu tun ist

Die Rahmenhandlung: Mit einem für die traditionell-regionale Verzierung von Ostereiern gedachtem Messer wird ein Ortsbewohner erstochen. Ein klarer Fall für den „burgenländischen Columbo“, Inspektor Sifkovits (Stipsits), der sich dabei wieder von der dreiköpfigen „Kopftuchmafia“ in Form seiner Mama Baba (Erika Deutinger), der Resetarits Hilda (Linde Prelog) und der Grandits Resl (Erika Mottl) helfen lässt. Flotte Sprüche, mütterliche Weisheiten und Skurrilitäten inklusive. „Das Drehen ist wie ein Heimkommen, als hätten wir uns nie getrennt“, verrät Stipsits der „Krone“ vor Ort in einer Drehpause, „alle haben ihre Rollen bereits so intus, dass man gleich weiß, was zu tun ist und was wer zu sagen hat.“