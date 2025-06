Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt weiter

Die heimische Wirtschaft kommt und kommt einfach nicht in die Gänge. Dementsprechend trüb auch die Aussichten am steirischen Arbeitsmarkt. Mit Ende Juni waren im Bundesland 34.816 Personen arbeitslos – gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 11,5 Prozent. Inklusive der 8196 Schulungsteilnehmern sind damit aktuell 43.012 Steirer ohne Beschäftigung (plus 7,2 Prozent). Seit Jahresbeginn war der Anstieg der Arbeitslosen in der Steiermark damit immer zweistellig.