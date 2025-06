Landestheater NÖ feiert ausgezeichnetes Stückwerk

„Es ist ein melancholischer, komplexer Text der eine Poesie, aber auch eine Leichtigkeit hat, der Klimawandel und Persönliches verwebend, wieder mit der eigenen Jugend zusammenbringt, in der wir uns als Einzige falsch fühlten. Aber der Text gibt auch, ähnlich einem undurchsichtigen Tümpel, Rätsel auf“, so die Fachjury zur Entscheidung. In der kommenden Spielzeit feiert „Der Mund wenn er kippt ist ein Teich“ unter der Regie von Anne Bader in der Theaterwerkstatt am 7. März Uraufführung. Der Publikumspreis ging an Marcus Peter Tesch für seinen Text „No Mercy Sisters“.