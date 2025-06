NÖ-Sanitäter half Ukraine bei Aufbau von Rettung

Mit einer Mischung aus Aufregung und Unsicherheit war Notfallsanitäter Georg Tertsch (28) aus Purkersdorf in Kiew angekommen. Ein Jahr später, zurück in der Heimat, blickt der Mann stolz auf seine Zeit in der Ukraine zurück. Die Aufgabe des 28-Jährigen war klar: Im Auftrag des Österreichischen Roten Kreuzes sollte er den ukrainischen Kollegen beim Aufbau eines Rettungs- und Krankentransportdienstes unterstützen.