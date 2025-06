„Habe mich für Leben als Milchbäuerin entschieden“

Während für viele in ihrem Alter die Work-Life-Balance wichtig ist und über eine Vier-Tage-Arbeitswoche debattiert wird, hat sich Sophia Stiegler gänzlich anders entschieden. Sie ist mit 26 Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters Josef getreten und hat nach dessen Pensionierung den Familienbetrieb in Gansbach im Bezirk St. Pölten übernommen. Ein Vollzeitjob, sieben Tage die Woche. „Ich wollte aber immer Bäuerin werden, das hab ich damals schon in Freundschaftsbücher geschrieben“, erinnert sich die 26-Jährige.