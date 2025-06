Gesund und ökologisch: Knackige Vitamine aus Tirol

In Tirol wird für den Frischmarkt angebaut

In Tirol wird auf ca. 1680 ha Gemüse angebaut, 10 % davon werden biologisch kultiviert. Das Hauptanbaugebiet ist dabei Innsbruck-Land mit den Gemeinden Thaur, Rum, Absam, Völs und Kematen, aber auch in vielen anderen Gemeinden – vom Mittelgebirge bis nach Osttirol – haben sich mittlerweile gemüsebauliche Betriebe etabliert. In Tirol werden vor allem Gemüsekulturen für den Frischmarkt, wie etwa Salate, angebaut.