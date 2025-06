Steirische Tierschützer, bitte vor den Vorhang!

Und damit ist es jetzt soweit: Zum achten Mal laden wir Sie ein, sich für den Preis zu bewerben. Nein, wir laden Sie nicht ein – wir bitten Sie! Denn gerade Tierschützer neigen dazu, das, was sie an Großartigem leisten, eher im Verborgenen zu tun. Gar keinen Dank erwarten. Es als normal ansehen, dass sie, oft genug unter größtem persönlichen und auch finanziellen Einsatz, so viel für Tiere leisten. Unsere tierischen Mitgeschöpfe, die keine Stimme haben – außer wir geben ihnen unsere. Die geschützt werden müssen. An denen Tierschützer so oft gut machen müssen, was Menschen verursacht haben.