Die AlpenRebellen wollen es noch einmal wissen

Sportvereine wollen die AlpenRebellen schon in diesem Sommer buchen

An den Klassikern wurde gefeilt, neue Songs entstehen für das Konzert-Programm, das bereits von Fans und Veranstaltern sehnsüchtig erwartet wird. „Bei mir haben schon einige Fußballvereine angerufen, die uns in diesem Sommer bei ihren Festen haben wollen“, freut sich Armand Beran, der als Fußballfunktionär gut ausgelastet ist. Das ist auch der große Unterschied zu damals. „Nachdem wir, bis auf zwei Pensionisten in der Band, alle einen Vollzeitjob haben, müssen die künftigen Auftritte nach unserer Verfügbarkeit geplant werden. Das gilt auch für TV-Shows, die derzeit noch verhandelt werden“. Ein Termin ist bereits fix: Beim „Wenn die Musi spielt“-Open-Air feiern die AlpenRebellen am 14. Juni ihr Comeback. Auch wenn die Herren sichtbar älter geworden sind, die Freude am Livespielen haben die Ur-Volksmusik Rock’n‘ Roller nicht verloren.