Arbeitskollegen (44) mit Kopfstoß schwer verletzt

Gegen 16.20 Uhr kamen sich die beiden Streithähne aus bislang unbekannter Ursache in einem Betrieb in Brixlegg in die Haare. „Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung verletzte der Deutsche den Österreicher schwer, indem er ihm einen Kopfstoß ins Gesicht verpasste“, heißt es seitens der Polizei.

Deutscher muss mit Anzeige rechnen

Der Verletzte mussten im Krankenhaus in Kufstein behandelt werden. „Bei der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Beschuldigte äußerst unkooperativ und versuchte sich der Amtshandlung zu entziehen“, so die Exekutive. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.