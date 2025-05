Tiwag schüttet 110 Mio. Euro an das Land Tirol aus

24, Milliarden Euro bis 2029

Allein für 2025 ist seitens Tiwag inklusiveTochterunternehmen ein Investitions-Rekordbudget von 520 Mio. Euro vorgesehen. Bis 2029 stehen sogar Gesamtinvestitionen von 2,4 Mrd. Euro an. Neben den bereits laufenden Kraftwerksvorhaben im Oberland (Kühtai, Imst-Haiming) und Osttirol (Tauernbach-Gruben) werden insbesondere das Netz, Fernwärme, E-Mobilität und Photovoltaik massiv ausgebaut. „Die Energiewende ist eine Mammutaufgabe und das Landesunternehmen Tiwag dafür gut aufgestellt“, so der Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzende: „Darüber hinaus sichern die hohen Investitionen in Tirol Wertschöpfung und Arbeitsplätze in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit.“