Waffenverbotszonen in Innsbruck werden ausgeweitet

Waffen auch am Hauptbahnhof verboten

Auch das Gebiet rund um den Bahnhof wurde neu definiert. So gibt es Verbote für Waffen am Hauptplatz, dem Vorplatz sowie dem Südtiroler Platz. Ebenfalls in den Seitenstraßen der Salurner-Straße bis zur Adamgasse und der Brixner-Straße bis zur Meinhardstraße und der Brunecker-Straße bis zur Museumstraße.