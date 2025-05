Am Motorrad kämpft er mit dem Herzen eines Löwen

Teamchef kämpfte gegen Krebs

In seinem neuen Team „Lion Heart Moto Racing“ ist der 34-Jährige aber nicht der einzige, der furchtlos in seine Kämpfe geht. Teamgründer Dwayne McCracken bekam vor zwei Jahren die Diagnose „inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs“, hatte laut den Ärzten nur noch sechs Monate zu leben. Doch der Nordire kämpfte sich durch Chemo- und Strahlentherapie und zwang den Krebs in die Knie. „Ich bin jetzt 18 bis 20 Monate über meiner Zeit und bin überglücklich, dass es so ausgegangen ist“, sagte er zuletzt der britischen BBC.