Seit 20 Jahren für die Ärmsten unterwegs

Glückliche Gesichter als Lohn

Beliefert werden unter anderem auch „Vogelfrau“ Silvia und ihre mehr als tausend gefiederten Freunde ebenso wie eine 77-jährige Tierschützerin aus der Schweiz, die in Rumänien in jahrzehntelanger Arbeit ein Hundeasyl aufgebaut hat. Sie bekommt Hundefutter von den Aktivisten. „Es gibt hier endlos viele Geschichten und Personen wie diese“, weiß Putzgruber, der sich sorgt, dass immer weniger die Mühen solcher Hilfsfahrten auf sich nehmen. „Das ist schade, denn all die glücklichen Gesichter und Freundschaften jener, denen wir helfen, sind die größte Belohnung“, sagt er.