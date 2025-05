81-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Patient in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Gemeinsam mit dem Notarztteam aus Bruck an der Mur wurde der 81-Jährige medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen entschied der anwesende Notarzt, den Patienten noch vor Ort in einen künstlichen Tiefschlaf zu versetzen. Nach der Stabilisierung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Graz geflogen.