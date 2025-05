Bühnen-Jubiläum: Der „goldene Toni“ glänzt ewig

Und das zahlt sich aus: Der 76-Jährige tritt bei Konzerten in der Steiermark auf, aber auch außerhalb, wie etwa vergangene Woche in Kitzbühel. Und sorgt zudem bei Gastauftritten in Amerika – „gemeinsam mit den Besten der Besten“, wie er sagt – für Gänsehautmomente. „Vor jedem Auftritt überlege ich mir: ,Was will ich vor diesem speziellen Publikum ausdrücken?’ und wähle danach die Stücke aus.“