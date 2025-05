Deutscher beinahe mit Pkw auf Forstweg abgestürzt

Dein deutscher Pkw-Lenker fuhr am Freitag auf einem Forstweg in Kaunerberg – er war auf dem Weg zu seiner Unterkunft. Doch eine geschlossene Schranke verunmögliche ihm die Weiterfahrt, also fuhr er rückwärts wieder retour. Nach ca. 700 Metern, so schildert es die Polizei, kam er jedoch soweit über den Fahrbahnrand hinaus, dass das Fahrzeug drohte, abstürzten.