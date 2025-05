Schmalspurbahnen seit 125 Jahren unterwegs

Gefeiert wird von 29. Mai bis 1. Juni sowie am 6. Juli mit zahlreichen Sonderfahrten, Fotozügen und einem Bahnhofsfest. Anlässlich des Jubiläums ist auch eine Festschrift erschienen, die nun in St. Pölten offiziell präsentiert wurde. „Die Waldviertler Schmalspurbahnen sind seit jeher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und erfüllen einen unverzichtbaren Auftrag für die Region – von der erstmaligen Erschließung des nördlichen Waldviertels für den Güter- und Personenverkehr im Jahr 1900 bis hin zum heutigen beliebten Ausflugsziel für Waldviertel-Liebhaber und Eisenbahn-Nostalgiker. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und bedanke mich bei der NÖVOG und den ehrenamtlichen Vertretern des Waldviertler Schmalspurbahnvereins, die diese traditionsreichen Strecken im Sinne unserer Landsleute und Gäste erhalten und in die Zukunft führen“, erklärt dazu Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer.