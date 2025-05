Graz Riverdays 2025: Ein Fluss voller Abenteuer

„SUP Alps Trophy“ erstmals in Graz

Die sportlichen Wettbewerbe bilden heuer das Finale der Riverdays von 27. bis 29. Juni – zahlreiche internationale und nationale Meisterschaften und Cup-Bewerbe finden in den Disziplinen Kanu, Stand-up-Paddle (SUP) und Drachenboot statt. Und auch eine Premiere gibt es heuer zu erleben: Erstmals macht die renommierte „SUP Alps Trophy“ in Graz Halt und bringt die internationale Stand-up-Paddling-Elite an die Mur, die in drei Disziplinen gegeneinander antreten.