Erheblicher Sachschaden bei Brand in Lagerraum

Brandalarm am Donnerstag gegen 9.30 bei einer Firma in der Tiroler Gemeinde Westendorf! In einem Lagerraum war es zu einem Brand gekommen. Die Rauchentwicklung war enorm. Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf musste mit schwerem Atemschutzgerät in den Lagerraum, um den Brand zu löschen.