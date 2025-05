So brachten Schüler kleinen Garten in ihre Kisten

Anfang Mai durften die Junggärtner dann selbst noch einmal Hand anlegen und ihr Geschick auch bei den Pflanzen in ihren Pflanzenkisten unter Beweis stellen: Unter der Anleitung von Projektleiterin Birgit Winkler befüllten sie die Kisten mit Erde und pflanzten ihre Lieblingsgemüsesorten und andere Pflanzen an, die es in den heimischen Gärten zu finden gibt. So griffen einige Kinder zu Schnittlauch, andere bevorzugten Spinat, wiederum andere wollen bald Erdbeeren pflücken und sogar eine Sonnenblume durfte in eines der Beete einziehen.