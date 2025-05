Abschied von der Grünen-Spitzenkandidatur

Geheimnis ist nun gelüftet

In den vergangenen Jahren habe sie viel gelernt, erlebt und mit den Grünen viel erreicht – etwa beim Widerstand gegen die S 34 und das REWE-Zentrallager oder bei der Aufdeckung des Müllskandals in der Deponie in St. Pölten. „Gerade deshalb fällt mir der Abschied von der Spitzenkandidatur nicht leicht. Was jedoch klar ist: Ich werde den kommenden Wahlkampf als Parteisprecherin der St. Pöltner Grünen mit voller Kraft unterstützen“, betont die Stadträtin. Für die Gemeinderatswahl 2026 an die Spitze nachrücken könnten ihre Fraktionskollegen Walter Heimerl-Lesnik und Paul Purgina. „Beide haben bereits signalisiert, dass sie wieder kandidieren möchten. Für Kontinuität und frischen Wind ist also gesorgt“, so die scheidende Spitzenkandidatin.