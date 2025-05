Grazer trotzt bei Extremlauf auf Bali Lebensgefahr

Der Grazer Extremläufer Günter Triebel hat in seiner Sportler-Karriere schon so manch herausfordernden Lauf absolviert. Jener, den er zuletzt überstand, sprengt für Normalsterbliche aber jede Vorstellungskraft. Triebel lief den „34h nonstop Ultramarathon“ auf Bali (Indonesien), die Insel mit den härtesten Extremläufen der Welt. 4000 Sportler aus 62 Nationen waren am Start.