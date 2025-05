Hilfe für Mütter und Kinder in großer Not

Zum Muttertag bat die Caritas der Diözese St. Pölten um Unterstützung für Mütter in schwierigen Lebenssituationen. Mit den Spenden soll in Not geratenen Müttern und ihren Kindern geholfen werden. Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger: „Dort wo es existenziell bedrohlich wird, wo keine passende Wohnung für eine junge Familie zur Verfügung steht, wo Ängste und Überforderung auftauchen, dort helfen wir, in dem wir an der Seite der Mütter und der Kinder stehen.“ So bietet das Mutter-Kind-Haus der Caritas bis zu elf Frauen einen Ort der Geborgenheit und der Zuflucht.