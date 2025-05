Serieneinbrecher in der Obersteiermark geschnappt

Via Flugzeug reisten sie nach Österreich. Sie mieteten eine Wohnung in Leoben und fuhren mit einem Leihauto zu den Tatorten. Im Umkreis von 50 Kilometern von ihrer Wohnung konnten ihnen, Stand jetzt, zehn Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser in den Bezirken Murtal, Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung nachgewiesen werden. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 40.000 Euro.