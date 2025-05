Als Kind bei Russenfamilie inklusive Hausschwein

Erinnerung an Hausschweinchen, baden im Wein und nackte Russen

Doch diese Angst sollte sich zumindest für seine Familie nicht bestätigen. Seine Eltern – auch der Vater folgte ihnen kurz danach – erhielten einen Job in einer Villa, in der sich ein russisches Ärztepaar niedergelassen hatte. „Er war damals Spitalschef in Baden und seine Frau war dort Ärztin“, so Siedl.