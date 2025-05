25. Interalpin mit „Austausch auf höchstem Niveau“

Nicht fehlen auf der Interalpin darf natürlich auch Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnen in der österreichischen Wirtschaftskammer. Er spricht in seiner Winterbilanz davon, dass „sich die Branche wieder Spitzenwerten nähert und auf sehr erfolgreiche Monate zurückblickt“. Insgesamt zählte man von November bis März stolze 49,7 Millionen Ersteintritte, was einem Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.