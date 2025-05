ÖVP kürte einstimmig neuen Klubobmann

Geeint und keine Kampfabstimmung

Vor der Wahl Hackls war über eine Kampfabstimmung um das Amt spekuliert worden. Doch laut Insidern ging es dabei ohnehin nicht um den kolportierten Bernhard Ebner, der bei der Bundespartei in Wien tätig ist: Der Bauernbund hätte auf einen Landesratsposten verzichten müssen, damit Hackl - er ist Wirtschaftsbündler - in die Regierung einziehen kann. Doch so weit kam es gar nicht: Eine derartige Personalrochade stand bei der Diskussion des Landesparteivorstandes offiziell nicht einmal auf der Tagesordnung.