Diese fiesen Tricks machen uns Handy-süchtig

Empfänglich für Manipulationen

Die AKNÖ fordert daher ein Verbot dieser Praktiken, vor allem deshalb, weil sie bei Kindern noch viel stärker wirken. „Ihr Gehirn befindet sich in Entwicklung, was sie empfänglicher für Manipulationen macht“, so Experte Michael Dunkl. Durch das Umtauschen von echtem Geld in virtuelle „Währung“ könne aber auch bei Erwachsenen schnell der Überblick verloren gehen, wie viel sie selbst tatsächlich bereits ins Spiel investiert haben. AKNÖ-Präsident Markus Wieser fordert daher: „Es braucht nicht nur strengere Regeln für die Spielgestaltung, sondern vor allem auch mehr Verantwortung von Anbietern, gerade wenn es um kostenlose Apps geht.“