So stimmungsvoll wurde das Gauder Fest gefeiert

Traditionell am 1. Wochenende im Mai startet das Gauder Fest – das größte Frühlings- und Trachtenfest in Österreich. Rund 30.000 Besucher strömen jedes Jahr ins Zillertal und verwandeln die Marktgemeinde in ein buntes Farbenmeer. Mit einem bunten Programm wurde vom 1. bis zum 4. Mai für alle Altersgruppen etwas geboten. Die „Krone“ war vor Ort und hat einige Eindrücke gesammelt: