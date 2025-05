Drei Verletzte nach frontaler Pkw-Kollision

Frontal zusammengekracht ist am Samstag ein Pkw, gelenkt von einem 59-Jährigen, mit einem Fahrzeug, in dem sich ein 18- und ein 16-Jähriger befanden. Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.49 Uhr auf der L298 in Hart im Zillertal. Alle drei Österreicher erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.