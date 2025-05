Mehr Arbeitslose in Tirol – Rückgang bei Stellen

Weniger Arbeitslose im Tiroler Oberland

Besonders in der Landeshauptstadt stieg die Zahl der Arbeitslosen. Mit einem Plus von fast elf Prozent oder 770 Personen als im Vergleich zum Vorjahr ist man dort Spitzenreiter. Auch in den Bezirken Lienz (+6,5 Prozent) oder Kufstein (+5) stieg die Arbeitslosigkeit. In den Bezirken Imst (-14,5 Prozent), Landeck (-7,8) und Reutte (-4,2) sank die Zahl im Vergleich zu 2024.