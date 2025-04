„Klimaberufe“: Firmen werben um Quereinsteiger

1500 offene „Green Jobs“

Die WKO listet in der Steiermark aktuell 43 Mangelberufe auf, viele davon in sogenannten klimarelevanten Branchen wie etwa Elektrotechnik, Sanitär- und Heizungstechnik oder auch Dachdecker und Spengler. In der Steiermark sind derzeit mehr als 1500 Stellen in diesem Bereich offen.