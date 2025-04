Doppelte Arbeit

Krankl kürte sich in der spanischen Liga zum Torschützenkönig, holte mit den Katalanen 1979 einen Europacupsieg – Prohaska gewann mit Inter den Pokal, zog mit den „Nerazzurri“ so wie Marko Arnautovic ins Semifinale der Champions League ein. Mit einem komplett anderen Arbeitsaufwand. Während Prohaska im damaligen Meistercup bis in die Runde der letzten vier nur sechs Spiele zu bewältigen hatte, haben die Kollegen von „Arnie“ in der Saison bereits zwölf Matches in der Königsklasse auf dem Konto.