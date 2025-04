Grazer Frühjahrsmesse: „Krone“ lädt auf Burger ein

Die Frühjahrsmesse geht los und lockt mit jeder Menge Gaumenfreuden. So gibt es an allen Tagen einen eigenen „Krone“-Stand (Halle A, Foyer West), dekoriert von Bellaflora: Hier bekommen Abonnenten unter Vorweis der Bonuscard einen gratis Kaffee serviert. Und wer am Glücksrad dreht, der hat die Chance auf ein kostenloses Getränk.