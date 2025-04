Linienbus in Flammen: Rauchsäule weithin sichtbar

Feueralarm am späten Dienstagvormittag in Osttirol: Im Gemeindegebiet von Amlach ging ein Linienbus in Flammen auf. Binnen kürzester Zeit stand das Gefährt in Vollbrand. Mehr als 50 Einsatzkräfte rückten an. Verletzt wurde laut „Krone“-Informationen zum Glück niemand.