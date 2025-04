Steirer auf Bundesstraße mit 172 km/h geblitzt

Beamten der Polizeiinspektion Stainach führten am Montagnachmittag auf der B145 Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei konnte sie einen 38-jährigen Autofahrer in Richtung Bad Mitterndorf mit 172 km/h (gesetzliche Messtoleranz bereits abgezogen) messen – 100 km/h sind an dieser Stelle erlaubt!