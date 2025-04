Graz99ers: Neuer Stürmer kommt, zwei müssen gehen

Die Graz99ers kommen am Transfermarkt allmählich in Fahrt. Wie der Klub am Dienstagvormittag vermeldet hat, heuert Stürmer Chris Collins im Liebenauer Bunker an. Der kanadische Center kommt aus der DEL, wo er in den letzten zwei Saisonen für die Augsburger Panther in 100 Spielen 33 Tore und 63 Assists anschreiben konnte.