35-Jähriger in Graz von ausparkendem Pkw erfasst

Entgegen der Straßenverkehrsordnung befuhr ein 35-jähriger Bosnier am Sonntag gegen 17.40 Uhr mit seinem E-Scooter einen Gehsteig an der Wiener Straße in Graz. Zum selben Zeitpunkt parkte ein 28-jähriger Bosnier seinen Pkw aus einer Haus- und Grundstückseinfahrt aus. Dabei dürfte er den E-Scooter-Fahrer übersehen haben, denn dieser stieß plötzlich gegen den linken Kotflügel seines Pkws.