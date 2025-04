Tankstelle verlor 11.000 Euro an Telefonbetrüger

Er rief bei einer Tankstelle im Raum Zell am See (Salzburg) an und gab sich als Mitarbeiter eines Technologieunternehmens aus. Die gutgläubige Angestellte am anderen Ende der Leitung ahnte nicht, dass es sich um einen dreisten Betrüger handelte, und gab knapp 70 Gutscheincodes preis. Schaden: rund 11.000 Euro!