„Traumhaftes“ in historischen Gemäuern

Ins Träumen kann man kommen, wenn man derzeit durch die Schauräume der prächtigen Schallaburg im Bezirk Melk schlendert. Die Ausstellung „Träume träumen“ lockt mit überraschenden Einblicken und interessanten Details. Die Ausstellung entführt die Besucher in die Welt des Träumens. Von Nachtträumen über Tagträume bis zu Wunschvorstellungen und Utopien – alles wird in der Schau dem Publikum nähergebracht. Die Ausstellung bietet Einblicke in die kulturelle Bedeutung von Träumen, zeigt, wie sie in Kunst, Wissenschaft und Geschichte interpretiert wurden, und stellt Fragen nach der Zukunft: „Was passiert, wenn wir aufhören zu träumen? Wie können Träume als Motor für gesellschaftlichen Wandel dienen?“