Alkolenkerin kracht frontal in Van mit Familie

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 12.30 Uhr. Mit Alkohol intus fuhr die 54-Jährige in ihrem Pkw in Kössen auf der L39. „Laut Zeugenaussagen legte sie bereits die ganze Straße entlang ein auffallendes Fahrverhalten an den Tag, setzte immer wieder zum Überholen an und fuhr in Schlangenlinien“, heißt es von der Polizei. Beim Beginn einer Rechtskurve fuhr sie erneut auf der Gegenfahrbahn.