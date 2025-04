16-jährigen Grazer attackiert und ausgeraubt

Kurz nach 22.45 Uhr wurden Polizeistreifen in den Bereich Glacisstraße gerufen, nachdem dort eine verletzte Person im Nahebereich eines Lokals aufgefunden worden war. Vor Ort fanden Polizisten das am Boden liegende Opfer (16) an. Auch Ersthelfer, die bereits die Rettungskräfte verständigt hatten, befanden sich an Ort und Stelle.