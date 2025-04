„Taxler hat mich über die Fanmeile mitgeschliffen“

Die „wilden Szenen in der Fanmeile der WM“, die sich wie berichtet am 9. Februar in Hinterglemm ereignet hatten, mündeten nun in einem Strafprozess im Salzburger Landesgericht. Beide Kontrahenten – ein Tiroler Partygast (38) und ein türkischer Berufslenker (53) – saßen als Angeklagte vor dem Richter: der Tiroler wegen Sachbeschädigung aufgrund einer kaputten Seitenscheibe und der im Pinzgau lebende Ex-Taxler wegen Körperverletzung. Und beide sahen sich als nicht schuldig.