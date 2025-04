San Lorenzo will Stadion nach Franziskus benennen!

„Er stimmte dem zu und war sichtlich gerührt!“

„Bei diesem Besuch habe ich ihm viele Geschenke des Vereins mitgebracht und ihn um die Erlaubnis gebeten, das neue Stadion, das wir im Stadtteil Boedo bauen werden, nach ‘Papst Franziskus‘ zu benennen. Er stimmte dem zu und war sichtlich gerührt“, berichtete Moretti in einem in der Sportzeitung „Marca“ veröffentlichten offenen Brief.