Parkchaos wegen Bahnsperre: „Es braucht Lösungen!“

Autos, die in Wiesen und Äcker parken, Busse, die fast nicht mehr durchkommen: Chaotische Szenen haben sich Dienstagfrüh am Bahnhof in Werndorf abgespielt. Grund ist eine regionale Streckensperre. Wie wird das erst, wenn der große Ausbau beginnt, fragt sich ein NEOS-Gemeinderat.