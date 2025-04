Tritte, Schläge: Mann verletzte Schwester schwer

Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn fünf couragierte Bürger kürzlich in Krems einfach weggesehen hätten. Ein Mann (28), der schon mehrmals aufgrund seiner Aggressivität mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war und sogar schon eine Haftstrafe abgebüßt hatte, hatte zuvor bereits seine Ehefrau verprügelt. Wenig später zerrte er mitten in der Nacht seine 32-jährige Schwester aus ihrer Wohnung und ging auf offener Straße auf sie los. Mit Tritten und Schlägen attackierte er die wehrlose Frau. Er soll sogar ihren Kopf mehrmals mit voller Wucht auf den Asphalt geknallt haben.