Transporter bei Holzbetrieb stand in Flammen

Kurz nach 3 Uhr in der Früh schlug ein Zeuge am Dienstag Alarm: In einem auf dem Gelände eines Holzbetriebs abgestellten Transporters brach Feuer aus. Das Fahrzeug brannte zur Gänze aus. Die Flammen griffen danach auf einen Holzstapel und auf die Fassade der angrenzenden Werkstatt über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Fohnsdorf, Hetzendorf, Rattenberg und Aichdorf brachten das Feuer aber zum Glück rasch unter Kontrolle und konnten so ein weiteres Ausbreiten verhindern.